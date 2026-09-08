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Опубликовано 8 сентября, 07:55

ВС РФ расширяют кольцо окружения ВСУ под Волчанском

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска продолжают расширять внешнее кольцо окружения украинских подразделений в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в северо-восточной части Харьковской области в окружении оказалась группировка ВСУ численностью до двух тысяч человек. По его словам, площадь образовавшегося «котла» составляет около 460 квадратных километров и включает 27 населённых пунктов.

Новости СВО 8 сентября: ликвидация котла под Волчанском, штурм Доброполья и Белозёрского, ультиматум Киеву по выборам и Донбассу
Новости СВО 8 сентября: ликвидация котла под Волчанском, штурм Доброполья и Белозёрского, ультиматум Киеву по выборам и Донбассу

Как сообщал Life.ru, военнослужащие ВСУ пытались выйти из «котла» под Волчанском по лесополосам, бросая технику и вооружение. По данным российских силовых структур, часть украинских военных сдавалась в плен.

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Александра Вишнякова
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