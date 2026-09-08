ВС РФ расширяют кольцо окружения ВСУ под Волчанском

Российские войска продолжают расширять внешнее кольцо окружения украинских подразделений в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в северо-восточной части Харьковской области в окружении оказалась группировка ВСУ численностью до двух тысяч человек. По его словам, площадь образовавшегося «котла» составляет около 460 квадратных километров и включает 27 населённых пунктов.

Как сообщал Life.ru, военнослужащие ВСУ пытались выйти из «котла» под Волчанском по лесополосам, бросая технику и вооружение. По данным российских силовых структур, часть украинских военных сдавалась в плен.