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Опубликовано 22 сентября, 09:28

ВС РФ сжимают кольцо окружения в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения украинских формирований в Харьковской области и одновременно расширяют внешнюю зону контроля. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, попытки украинских подразделений прорваться из кольца были пресечены. Потери блокированных формирований ВСУ российское военное ведомство оценило до 40 военнослужащих и одной боевой бронированной машины.

Одновременно российские подразделения ведут бои за расширение зоны контроля в районах Подсреднего, Новосёловки, Петропавловки и Приколотного. Днём ранее Минобороны также сообщало о боях у Петропавловки и Приколотного и о поражении сил ВСУ внутри заявленного кольца окружения.

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Ранее Life.ru писал, что российские войска взяли под контроль Новоалександровку и Польное в Харьковской области. По данным группировки «Север», продвижение должно осложнить снабжение украинских подразделений, находящихся в заявленном «Волчанском котле». Там же сообщалось о расширении зоны контроля южнее Белого Колодезя.

Больше новостей о ходе боевых действий, подразделениях и ситуации на фронте — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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