ВС РФ сжимают кольцо окружения в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения украинских формирований в Харьковской области и одновременно расширяют внешнюю зону контроля. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, попытки украинских подразделений прорваться из кольца были пресечены. Потери блокированных формирований ВСУ российское военное ведомство оценило до 40 военнослужащих и одной боевой бронированной машины.

Одновременно российские подразделения ведут бои за расширение зоны контроля в районах Подсреднего, Новосёловки, Петропавловки и Приколотного. Днём ранее Минобороны также сообщало о боях у Петропавловки и Приколотного и о поражении сил ВСУ внутри заявленного кольца окружения.

Ранее Life.ru писал, что российские войска взяли под контроль Новоалександровку и Польное в Харьковской области. По данным группировки «Север», продвижение должно осложнить снабжение украинских подразделений, находящихся в заявленном «Волчанском котле». Там же сообщалось о расширении зоны контроля южнее Белого Колодезя.