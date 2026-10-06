ВС РФ ударили по двум РЛС ВСУ в Полтавской и Одесской областях
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска поразили радиолокационные станции Вооружённых сил Украины в Полтавской и Одесской областях. Информация о результатах ударов появилась 6 октября.
Речь идёт об объектах, задействованных в системе радиолокационного контроля украинской армии. Другие подробности, включая типы поражённых станций и применённые средства, пока не уточняются.
Российские войска в последние недели уже наносили удары по подобным объектам. Ранее Life.ru писал об уничтожении трёх РЛС и станции связи ВСУ в двух областях Украины. До этого российское военное ведомство сообщало об ударах по двум радиолокационным станциям 35Д6 в Одесской и Днепропетровской областях.
Больше новостей о ходе спецоперации и ситуации на фронте — в разделе «СВО» на Life.ru.