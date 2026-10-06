ВС РФ ударили по двум РЛС ВСУ в Полтавской и Одесской областях

Российские войска поразили радиолокационные станции Вооружённых сил Украины в Полтавской и Одесской областях. Информация о результатах ударов появилась 6 октября.

Речь идёт об объектах, задействованных в системе радиолокационного контроля украинской армии. Другие подробности, включая типы поражённых станций и применённые средства, пока не уточняются.