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Опубликовано 4 сентября, 14:05

ВС РФ ударили по логистическому центру в Николаеве

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

ВС РФ нанесли удар по логистическому центру в Николаеве. Об этом сообщило Минобороны.

Объект был задействован в цепочке поставках военно-технического имущества ВСУ. Степень его повреждения в ведомстве не раскрыли.

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Ранее Минобороны отчиталось об ударах по целям на Украине за минувшую неделю. Всего нанесено 18 ударов, среди целей: предприятия «оборонки», логистические центры и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

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Матвей Константинов
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