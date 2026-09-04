ВС РФ ударили по логистическому центру в Николаеве
Российский фронтовой бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind
ВС РФ нанесли удар по логистическому центру в Николаеве. Об этом сообщило Минобороны.
Объект был задействован в цепочке поставках военно-технического имущества ВСУ. Степень его повреждения в ведомстве не раскрыли.
Ранее Минобороны отчиталось об ударах по целям на Украине за минувшую неделю. Всего нанесено 18 ударов, среди целей: предприятия «оборонки», логистические центры и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.
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