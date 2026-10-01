ВС РФ уничтожили «Призрака Киева»

ВС РФ уничтожили МиГ-29 ВВС Украины вместе с «Призраком Киева» капитаном Маратом Мамбетовым. Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ, истребитель был сбит ракетой во время выполнения боевого задания. Пилот катапультировался, но погиб.

«Во время выполнения боевого задания самолет был подбит ракетой, пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил», — говорится в сообщении.

Марат Мамбетов — командир звена 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева».

Ранее Life.ru рассказывал о ликвидации другого командира звена той же бригады — капитана Александра Мигули. В августе 2024 года украинская сторона подтвердила, что пилот МиГ-29 погиб при выполнении боевого задания.