ВС РФ уничтожили склад комплектующих для БПЛА в Чернигове
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Российские военные нанесли удар беспилотниками по транспортно-логистическому центру компании «Авиэйшен нью технолоджис» в Чернигове. По утверждению Минобороны РФ, объект использовался для хранения беспилотников, комплектующих к ним и других грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.
В военном ведомстве уточнили, что на территории центра, помимо БПЛА, находилось военно-техническое имущество и продукция двойного назначения. Российская сторона заявила о поражении объекта.
Удар по центру в Чернигове, как сообщили в Минобороны, стал частью операций против логистической и портовой инфраструктуры Украины. В ведомстве отметили, что российские беспилотники также применяются для атак на суда, которые, по данным МО РФ, участвуют в доставке военных грузов.
Ранее Life.ru писал, что российские военные устроили ВСУ «цветочную доставку» — и она пришлась строго по назначению. Как сообщает Минобороны РФ, операторы БПЛА Центра «Рубикон» серией ударов дронами-камикадзе «Герань» поразили сразу два важных боевых объекта противника. Под раздачу попали мобильные ЗРК NASAMS норвежского производства в районе населённых пунктов Широкое и Башмачка в Днепропетровской области, а также радиолокационная станция П-18 «Малахит» возле Котляровки в ДНР.