ВС РФ уничтожили склад комплектующих для БПЛА в Чернигове

Российские военные нанесли удар беспилотниками по транспортно-логистическому центру компании «Авиэйшен нью технолоджис» в Чернигове. По утверждению Минобороны РФ, объект использовался для хранения беспилотников, комплектующих к ним и других грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.

В военном ведомстве уточнили, что на территории центра, помимо БПЛА, находилось военно-техническое имущество и продукция двойного назначения. Российская сторона заявила о поражении объекта.

Удар по центру в Чернигове, как сообщили в Минобороны, стал частью операций против логистической и портовой инфраструктуры Украины. В ведомстве отметили, что российские беспилотники также применяются для атак на суда, которые, по данным МО РФ, участвуют в доставке военных грузов.