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Опубликовано 6 октября, 12:12

ВС РФ ведут бои за четыре населённых пункта в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские войска ведут бои за Варваровку, Лобановку, Николаевку и Резниково в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и одновременно расширяют внешнюю зону контроля на северо-востоке региона.

«В кольце окружения ведутся бои за освобождение населённых пунктов Варваровка, Лобановка, Николаевка и Резниково Харьковской области», — говорится в сообщении Минобороны.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ установили контроль над Новой Казачьей в Харьковской области. В Минобороны тогда заявили, что подразделения группировки «Север» продолжают наступательные действия сразу на нескольких участках.

Больше новостей о ходе боевых действий и заявлениях Минобороны России — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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