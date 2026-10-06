ВС РФ ведут бои за четыре населённых пункта в Харьковской области

Российские войска ведут бои за Варваровку, Лобановку, Николаевку и Резниково в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и одновременно расширяют внешнюю зону контроля на северо-востоке региона.

«В кольце окружения ведутся бои за освобождение населённых пунктов Варваровка, Лобановка, Николаевка и Резниково Харьковской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ установили контроль над Новой Казачьей в Харьковской области. В Минобороны тогда заявили, что подразделения группировки «Север» продолжают наступательные действия сразу на нескольких участках.