ВС РФ ведут бои за два населённых пункта в кольце окружения под Харьковом

Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области. Внутри него подразделения группировки войск «Север» ведут бои за Николаевку и Варваровку, сообщили в Минобороны России 15 октября.

Одновременно российские подразделения расширяют внешнюю зону контроля. По данным ведомства, бои продолжаются за Приколотное, Котовку и Гогино.

«Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля», — говорится в сообщении Минобороны.

Таким образом, сразу за пять населённых пунктов на этом участке продолжаются боевые действия: два находятся внутри заявленного кольца, ещё три — в зоне его расширения.

Кроме того, российские военные нанесли огневые удары по опорным пунктам тяжёлой механизированной бригады и штурмового полка ВСУ. По данным Минобороны, цели находились в районах Фёдоровки и Малого Бурлука Харьковской области.

Ранее Life.ru подробно разбирал ситуацию вокруг волчанского котла в Харьковской области. По данным российских источников, окружение сформировалось на северо-востоке региона, а его площадь на начальном этапе оценивалась примерно в 460 квадратных километров. Внутри могли находиться до двух тысяч украинских военнослужащих. Российские подразделения при этом продолжали сжимать кольцо и расширять внешнюю зону контроля.