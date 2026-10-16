ВС РФ взяли под контроль трассу Волчанск — Бударки

Подразделения группировки войск «Север» ВС РФ взяли под контроль автомобильную трассу Волчанск — Бударки в Харьковской области, сообщило Минобороны. ВСУ активно использовали её для своей логистики.

«Подразделения ВСУ постоянно пытались прокладывать [по трассе] логистические маршруты для доставки боеприпасов и продовольствия на свои огневые позиции», — говорится в сообщении.