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Опубликовано 16 октября, 12:53

ВС РФ взяли под контроль трассу Волчанск — Бударки

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Подразделения группировки войск «Север» ВС РФ взяли под контроль автомобильную трассу Волчанск — Бударки в Харьковской области, сообщило Минобороны. ВСУ активно использовали её для своей логистики.

«Подразделения ВСУ постоянно пытались прокладывать [по трассе] логистические маршруты для доставки боеприпасов и продовольствия на свои огневые позиции», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны отчиталось об успехах российской ПВО за минувшие сутки. Сбиты 5695 украинских БПЛА самолётного типа и четыре крылатые ракеты «Фламинго».

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Матвей Константинов
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