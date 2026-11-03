В ночь на 3 ноября по территории Украины были выпущены 76 ракет и 289 беспилотников. Такие данные приводят украинские ведомства. Основными направлениями ударов стали Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области.

По информации Воздушных сил ВСУ, при атаке применялись баллистические ракеты «Искандер-М», противокорабельные «Цирконы», крылатые ракеты Х-101, Х-59, Х-69 и «Искандер-К». Кроме того, сообщается о запуске 289 беспилотников различных типов, включая реактивные дроны.

Ранее Life.ru сообщал о массированном ударе ВС РФ по энергетическим и портовым объектам Украины. По данным Минобороны России, в ночь на 3 ноября были поражены объекты энергетики в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, обеспечивавшие работу оборонных предприятий и ВСУ. Кроме того, российское ведомство заявило об ударах по портовой инфраструктуре и судам в Одесской области.