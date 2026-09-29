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Опубликовано 29 сентября, 09:06

ВС РФ за сутки поразили объекты ВСУ в 142 районах Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики, производственным площадкам и хранилищам беспилотников, а также местам размещения украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, для поражения целей задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные подразделения и артиллерию. В перечень также вошли склады боеприпасов и горючего.

В Минобороны уточнили, что было «нанесено поражение объектам энергетики, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов». Кроме того, российская сторона сообщила об ударах по пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

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Ранее Life.ru сообщал об ударах по цехам производства и местам хранения БПЛА и комплектующих к ним. По данным Минобороны на 28 сентября, среди целей также назывались пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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