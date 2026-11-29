ВС России нанесли удары по объектам ВПК и энергетики Украины
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Российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Также под удар попало морское судно, которое перевозило грузы военного назначения для ВСУ.
В числе поражённых объектов военное ведомство назвало две электроподстанции в Днепропетровской и Харьковской областях. Они обеспечивали работу предприятий украинской оборонной промышленности.
Напомним, утром 29 ноября российское военное ведомство уже сообщало об ударах по промышленным предприятиям и объектам транспортной инфраструктуры Украины.