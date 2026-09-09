ВС России поразили склады и резервуары с ГСМ в порту Николаев

Российские военные поразили хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами в морском порту Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, объекты находились на территории грузового терминала «Ника терра». Хранившиеся там имущество и ГСМ, как утверждает российская сторона, предназначались для обеспечения ВСУ.

Удар был нанесён в рамках продолжившейся днём атаки по объектам военной инфраструктуры и логистики Украины.

В конце августа российские военные уже поражали объекты портовой инфраструктуры Николаева. По данным Минобороны РФ, тогда целями стали морской перегрузочный терминал, логистические центры и объекты с горюче-смазочными материалами.