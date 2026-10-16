ВС России взяли под контроль Варваровку и Николаевку в Харьковской области

Российские войска установили контроль над населёнными пунктами Варваровка и Николаевка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 16 октября, уточнив, что украинским подразделениям не удалось прорваться из окружения.

«Вчера установлен контроль над населёнными пунктами Варваровка и Николаевка Харьковской области. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены», — говорится в сводке военного ведомства.

Оба населённых пункта находились внутри так называемого волчанского котла, где российские подразделения в последние недели вели бои с окружёнными силами ВСУ. По данным Минобороны, российские военные постепенно сужали кольцо и занимали оставшиеся под украинским контролем сёла.

Ранее Life.ru рассказывал о переходе Нефёдовки и Чёрного под контроль российских войск. По информации Минобороны, российские подразделения продолжали наступательные действия на этом участке Харьковской области.