ВСУ сдали 12 сёл за неделю: российское наступление продолжается
Российские войска за неделю отбили у ВСУ 12 населённых пунктов
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Российские войска за неделю освободили 12 населённых пунктов в зоне специальной военной операции, в том числе Варваровку и Николаевку в Харьковской области. Наибольшее продвижение зафиксировано на Харьковском направлении, где под контроль ВС РФ перешли сразу восемь населённых пунктов, сообщили в Минобороны России.
«На прошедшей неделе в результате активных и решительных действий взяты под контроль населённые пункты Лукашово, Лобановка, Резниково, Купино, Нефедовка и Черное, а вчера установлен контроль над населёнными пунктами Варваровка и Николаевка Харьковской области», — говорится в докладе военного ведомства 16 октября.
Таким образом, российские подразделения установили контроль над восемью населёнными пунктами в Харьковской области. Последними в этом списке стали Варваровка и Николаевка, об освобождении которых Минобороны РФ объявило по итогам боевых действий 15 октября.
Ещё три населённых пункта российские военнослужащие заняли в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» в результате наступательных действий освободили Новотроицкое, Петровское и Лидино. Одновременно группировка «Восток» продолжила продвижение в Запорожской области, установив контроль над Никольским.
Ранее Life.ru рассказывал об освобождении Нефёдовки и Чёрного в Харьковской области, после которого бои продолжались за Варваровку и Николаевку. Кроме того, 12 октября стало известно о переходе под контроль российских войск Резниково и Купино, а также Новотроицкого и Петровского в ДНР.
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