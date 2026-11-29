ВС России зачистили более 400 строений в Коломийцах
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Российские военнослужащие зачистили свыше 400 строений в ходе боёв за населённый пункт Коломийцы в Днепропетровской области. По данным Телеграм-канала «Воин DV», установлению контроля над селом предшествовали продолжительные и тяжёлые бои.
«В боях за населённый пункт забайкальцы зачистили более 400 строений, нанесли противнику ощутимые потери», — отмечают военкоры.
С их слов, ВСУ потеряли более двух взводов военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также были уничтожены пять боевых бронированных машин, свыше 12 единиц автомобильной техники, 13 наземных роботизированных комплексов и около 30 гексакоптеров.
В операции участвовали штурмовики 656-го мотострелкового полка 29-й армии группировки войск «Восток». Как уточнили в силовых структурах, российские бойцы форсировали реку Волчью.
О переходе Коломийцев под контроль российских войск ранее объявило Минобороны РФ. Кроме того, 24 ноября военное ведомство сообщило об установлении контроля над Барвиновкой в Запорожской области.
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