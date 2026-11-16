Россия может довести количество запусков реактивных беспилотников по Украине до 6,5 тысячи за ноябрь. Такой прогноз озвучил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, интенсивность воздушных атак заметно выросла ещё до наступления зимы.

Для сравнения глава украинского правительства привёл августовский показатель в 530 дронов. Если прогноз Корецкого оправдается, ноябрьский показатель окажется примерно в 12 раз выше.

Реактивными беспилотниками воздушные угрозы не ограничиваются. Корецкий также перечислил управляемые авиабомбы, баллистические и другие ракеты, а также десятки тысяч FPV-дронов на оптоволоконном управлении, находящиеся на вооружении ВС РФ. По его словам, власти пытаются защитить энергетические объекты и обеспечить критическую инфраструктуру резервным электропитанием, однако полностью прикрыть линии электропередачи и крупные распределительные узлы невозможно.

Ранее газета The New York Times, описывая последствия ударов по украинской энергетической инфраструктуре, сообщила, что Киев в ближайшие месяцы рискует стать практически непригодным для жизни из-за повреждений энергосистемы и нехватки средств противовоздушной обороны.