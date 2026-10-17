Всё больше немцев несут заявления об отказе от службы в Бундесвере
Funke: Число отказников от военной службы в ФРГ выросло в четыре раза
Военнослужащие Бундесвера. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys
Число заявлений об отказе от военной службы в Германии за девять месяцев 2026 года выросло почти в четыре раза по сравнению со всем прошлым годом. Об этом сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества ФРГ (BAFzA).
С января по конец сентября ведомство зарегистрировало 14 977 таких обращений. Для сравнения, за весь 2025 год поступило 3 879 заявлений.
При этом к концу июня 2026 года число обращений составляло 5 862. Таким образом, основная часть заявлений поступила в последующие три месяца.
Напомним, число отказников от службы в Бундесвере растёт в геометрической прогрессии. Ещё в августе немецкие СМИ рапортовали, что с начала года число таких призывников выросло вдвое. На момент прошлой публикации Федеральное ведомство по делам семьи и гражданским обществам получило 8302 заявления.