Всё больше немцев несут заявления об отказе от службы в Бундесвере

Число заявлений об отказе от военной службы в Германии за девять месяцев 2026 года выросло почти в четыре раза по сравнению со всем прошлым годом. Об этом сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества ФРГ (BAFzA).

С января по конец сентября ведомство зарегистрировало 14 977 таких обращений. Для сравнения, за весь 2025 год поступило 3 879 заявлений.

При этом к концу июня 2026 года число обращений составляло 5 862. Таким образом, основная часть заявлений поступила в последующие три месяца.