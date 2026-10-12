«Всё было по-рок-н-ролльному»: Звезда «Кадетства» рассказала о зависимости и романе с Головиным

Звезда «Кадетства» Линда Табагари рассказала о зависимости, жизни в Индии, романе с Александром Головиным и рождении ребёнка. По словам актрисы, в какой-то момент она полностью потеряла интерес к работе и прежней жизни.

«У меня были сложности с зависимостями. У меня всё было по-рок-н-ролльному. Я потеряла ко всему интерес, хотела только тусоваться», — призналась Табагари Super.ru.

После этого актриса уехала в Индию, где прожила несколько лет. Там она работала поваром и няней, занялась духовными практиками и в итоге отказалась от прежнего образа жизни.

Табагари также подтвердила, что встречалась с Александром Головиным. По её словам, роман начался после её 18-летия и длился около двух лет.

Позже актриса вернулась в Россию, вышла замуж и в 2024 году стала матерью. Сейчас она не исключает возвращения в кино, но только ради действительно интересной роли.

Ранее Life.ru рассказывал, как изменились звёзды сериала «Кадетство» спустя годы после окончания проекта. В материале Life.ru вспоминал Александра Головина, Павла Бессонова, Аристарха Венеса и других актёров популярного сериала. Часть из них продолжила карьеру в кино, а некоторые выбрали совсем другую жизнь.