Все четыре аэропорта Москвы ввели ограничения на полёты

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в канале в мессенджере MAX.

Пассажирам рекомендуется следить за информацией о статусе рейсов на онлайн-табло аэропортов и уточнять изменения расписания у авиакомпаний.

Ранее ограничения на работу московских аэропортов также вводились 9 октября. Life.ru сообщал о масштабном сбое в расписании. За сутки из-за угрозы беспилотников задержали 373 рейса, ещё 62 отменили.