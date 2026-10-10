Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября, 08:28

Все четыре аэропорта Москвы ввели ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в канале в мессенджере MAX.

Пассажирам рекомендуется следить за информацией о статусе рейсов на онлайн-табло аэропортов и уточнять изменения расписания у авиакомпаний.

Ранее ограничения на работу московских аэропортов также вводились 9 октября. Life.ru сообщал о масштабном сбое в расписании. За сутки из-за угрозы беспилотников задержали 373 рейса, ещё 62 отменили.

Вылетевший из Сантьяго самолёт Airbus подал сигнал о ЧС у берегов Чили
Вылетевший из Сантьяго самолёт Airbus подал сигнал о ЧС у берегов Чили

Больше новостей о воздушном транспорте, авиакомпаниях и правилах перелётов — в разделе «Путешествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar