Все делегации приехали на место трёхсторонних переговоров в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает РИА «Новости». Во встрече участвуют представители России, США и Украины.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, а американскую сторону представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Участие европейских стран в этом раунде не предусмотрено. Подробнее о составе и формате переговоров — в хабе Life.ru.