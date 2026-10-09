Всё дело в позиции: Россиянам раскрыли простой способ облегчить поход в туалет

Обычная подставка под ноги способна заметно облегчить опорожнение кишечника и уменьшить необходимость натуживаться. При этом покупать специальные приспособления или дорогостоящие «туалетные» ботинки совершенно необязательно. Об этом РИАМО рассказал врач Сергей Путилов.

По словам специалиста, секрет комфортного посещения уборной заключается в правильном положении тела. Если расположить колени немного выше уровня бёдер, привычная сидячая поза приблизится к положению на корточках. Для этого вполне подойдёт небольшая устойчивая табуретка или другая твёрдая опора.

«Медицинский смысл у подставки определённо есть», — подчеркнул врач.

Такой эффект объясняется особенностями человеческой анатомии. В обычном сидячем положении мышцы тазового дна создают изгиб между прямой кишкой и анальным каналом, затрудняющий прохождение каловых масс. Приподнятые ноги помогают изменить этот угол и уменьшить сопротивление. Благодаря этому процесс может проходить легче, без чрезмерного напряжения.

В первую очередь попробовать подобный способ стоит людям, которые подолгу задерживаются в туалете, испытывают трудности с дефекацией или ощущают, что кишечник опорожнился не полностью. Дополнительная опора также может оказаться полезной при геморрое и анальных трещинах.

Особое значение правильная поза имеет для пациентов с выпадением прямой кишки, ректоцеле, нарушениями работы мышц тазового дна и после некоторых проктологических операций. Однако приспособление не заменяет медицинскую помощь и может использоваться лишь как дополнение к лечению.

Если же посещение туалета не сопровождается болью, длительным ожиданием и сильным натуживанием, приобретать специальные аксессуары нет необходимости.

Ранее Life.ru рассказывал, почему длительное сидение в туалете может указывать на проблемы со здоровьем. Человеку обычно достаточно нескольких минут для естественных потребностей. Затруднения могут быть связаны с запорами и нарушением работы кишечника, а иногда — со снижением функции щитовидной железы.