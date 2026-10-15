«Всё должно быть железобетонно»: Путин потребовал гарантий для пенсионных накоплений россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что пенсионные накопления и другие средства граждан, привлекаемые на фондовый рынок, должны находиться под максимально надёжной защитой. Особое внимание необходимо уделять сохранности пенсионных средств. Об этом глава государства сказал 15 октября на съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Они [привлекаемые средства граждан] должны быть надёжно защищены. А уж если мы говорим о пенсионных фондах, то тем более, здесь должно быть все железобетонно гарантировано», — заявил Путин.

Путин обратил внимание на необходимость обеспечить безопасность денег граждан, которые направляются на инвестиции. По его словам, к пенсионным фондам должны предъявляться особенно строгие требования, поскольку речь идёт о средствах, предназначенных для будущих выплат населению.

Ранее Life.ru рассказывал о возможностях программы долгосрочных сбережений. Финансовый консультант Александр Патешман пояснил, что россияне могут перевести ранее сформированные пенсионные накопления в ПДС. При этом эксперт предупредил о длительных сроках участия и ограничениях на досрочный вывод средств.