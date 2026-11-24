Россия неизбежно ответит на удары ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса. С таким предупреждением президент Владимир Путин выступил на открытии заседания комиссии по стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.

Глава государства особо подчеркнул, что неизбежность ответных действий должна быть понятна всем.

«Отмечу, ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знать», — заверил он.

Ещё 23 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о продолжении масштабных ударов по военной инфраструктуре Украины. По его словам, действия ВС РФ уже обернулись серьёзными последствиями для Киева. Представитель Кремля заверил, что Москва не намерена менять свою позицию на фоне новых нападений на отечественные объекты.