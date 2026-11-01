Граждан Германии нельзя разделять по происхождению или давности получения паспорта. Об этом заявила бывший канцлер Ангела Меркель, выступая на церемонии вручения международной премии имени Феликса Мендельсона в Лейпциге.

Экс-глава правительства предупредила, что популистские силы пытаются противопоставлять разные группы населения. В частности, речь идёт о разделении на народ и элиты, а также на тех, кто получил гражданство недавно, и тех, кто обладает им давно.

По оценке Меркель, такие попытки разжигают ненависть и зависть. Она подчеркнула, что власть в Германии исходит от народа, к которому относятся все граждане страны.

«И тут не спрашивают, прибыл ли ты позже из ГДР или, возможно, ты — сириец, прибывший всего три года назад. Все германские граждане — это народ», — сказала она.

В сентябре Меркель уже призывала ХДС объединять разные общественные группы. Как писал Life.ru 21 сентября, она говорила о необходимости поддерживать связи между городом и селом, работодателями и работниками, разными поколениями, а также людьми с миграционной историей и без неё. Экс-канцлер признала, что решать эту задачу становится сложнее.