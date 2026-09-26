Французский историк Эммануэль Тодд считает, что 2026 год станет решающим для конфликта на Украине. По его мнению, происходящее на фронте указывает на ускорение событий, а приближение развязки вызывает беспокойство у европейских руководителей. Об этом предсказавший распад СССР «пророк Тодд» заявил в интервью Le Figaro.

«На самом деле всё идёт к финалу, в этом году всё станет ясно. Это интересно, потому что это будет год развязки. Об этом говорят давно, но сейчас на фронтах действительно наблюдается некое ускорение», — отметил историк.

При этом Тодд допускает, что заключительный этап противостояния может сопровождаться ужесточением боевых действий. С этим он отчасти связывает нервозность лидеров Евросоюза, которым после завершения конфликта придётся объяснять собственные решения.

По мнению исследователя, окончание боевых действий позволит оценить последствия европейской политики в отношении Киева. Тогда, как считает историк, станет понятно, действительно ли западные руководители помогали украинцам или своими действиями усугубляли их положение.

Широкую известность Эммануэлю Тодду принесло эссе La Chute finale, изданное в 1976 году, когда автору было 25 лет. Изучив демографические показатели СССР, он пришёл к выводу, что Советский Союз распадётся в течение ближайших 10–15 лет.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после завершения СВО Россия может столкнуться с новыми террористическими угрозами из-за поддержки Киева Западом. По его словам, украинские формирования освоили изготовление самодельных взрывных устройств и дронов, и эти навыки могут применяться и после боёв — причём угроза, считает он, не ограничится Россией, поскольку союзники Украины «вырастили будущих террористов».