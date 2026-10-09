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Опубликовано 9 октября, 15:11

«Всё к этому идёт»: Военкор спрогнозировал полный блэкаут в Киеве

Военкор Стешин: Киев в ближайшие недели может остаться без электричества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

Военный корреспондент Дмитрий Стешин предположил, что в ближайшие недели Киев может полностью остаться без электричества. Об этом он написал в статье для kp.ru.

По его мнению, предстоящая зима станет для украинской столицы особенно тяжёлой. Стешин считает, что отключения затронут не только освещение, но и базовые коммунальные системы.

Журналист обратил внимание на техническую сторону. Генераторы, по его словам, не смогут обеспечить подачу воды в многоэтажные дома. Также они не в состоянии питать насосы канализации и станции аэрации.

«Нет сомнений, что в ближайшие недели Киев будет обесточен полностью, всё к этому идёт», — пояснил специалист.

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Ранее Life.ru писал, что из-за проблем в энергосети в отдельных районах Киева произошли массовые отключения света. Украинское Минэнерго предупреждало, что на восстановление электроснабжения потребуется время.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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