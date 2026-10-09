Зеленский заявил о множественных повреждениях энергосети Украины после ударов

Владимир Зеленский заявил о многочисленных повреждениях энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, пострадали электросети и объекты передачи электроэнергии.

«К сожалению, много повреждений энергосети, объектов передачи электроэнергии. Восстановительные работы ведутся круглосуточно», — сообщил Зеленский.

Он добавил, что украинские власти обновили потребности в энергетическом оборудовании и средствах ПВО. Соответствующие запросы Киев намерен передать зарубежным партнёрам.

На Украине в последние дни вновь вводят аварийные ограничения электроснабжения. В Киеве перебои объясняли отключением нескольких элементов энергосети, обеспечивающих подачу электричества в город.

Ранее Life.ru сообщал, что из-за проблем в энергосети в отдельных районах Киева произошли массовые отключения света. Украинское Минэнерго предупреждало, что на восстановление электроснабжения потребуется время.