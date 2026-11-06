Промежуточные выборы в Конгресс США обернулись для Дональда Трампа не просто политической неудачей, а концом целой эпохи. Такую оценку итогам голосования дал американский журналист Такер Карлсон, который возложил ответственность за разгром республиканцев непосредственно на главу Белого дома. По его мнению, результаты выборов стали настолько показательными, что говорить о завершении политической эпохи Трампа можно без всякого преувеличения.

Комментируя итоги голосования, Карлсон подчеркнул, что поражение Республиканской партии оказалось полным. При этом журналист не стал разделять неудачу политической силы и её лидера, заявив, что американские избиратели фактически отвергли самого Трампа. По оценке Карлсона, произошедшее нельзя считать исключительно провалом отдельных кандидатов или предвыборной кампании.

«Поражение республиканцев было полным. И, конечно же, это поражение было поражением Трампа», — заявил журналист.

Карлсон также обратил внимание на историческое значение произошедшего. Он считает, что результаты промежуточных выборов подвели черту под периодом американской политики, который определялся влиянием действующего президента. При этом журналист специально подчеркнул, что делает такой вывод без злорадства и намеренного преувеличения масштабов поражения.

«И мы можем сказать без преувеличения и без злорадства, что закончилась эпоха Трампа. Всё кончено», — заключил Карлсон.

Напомним, на промежуточных выборах 3 ноября республиканцы потеряли большинство в обеих палатах Конгресса США. Демократы получили контроль над Палатой представителей и Сенатом, что существенно меняет расстановку политических сил в Вашингтоне.