Американский телеведущий Джимми Киммел публично призвал президента США Дональда Трампа уйти в отставку после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Во время вечернего шоу на телеканале ABC комик высмеял попытки главы Белого дома снять с себя ответственность за результаты голосования. Об этом сообщает Variety.

«Уходи уже, просто уходи. Ты никому не нужен. Даже ты сам больше не хочешь быть президентом», — заявил Киммел, обращаясь к Трампу.

Поводом для резкого выступления стали итоги выборов 3 ноября, по результатам которых демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса. Сам Трамп объяснил неудачу республиканцев тем, что его имени не было в избирательных бюллетенях, и предположил, что при его личном участии партия одержала бы победу.

Киммел не согласился с такой оценкой. По словам телеведущего, Трамп активно участвовал в предвыборной кампании, поддерживал кандидатов-республиканцев и фактически стал центральной фигурой голосования. Поэтому, считает комик, президент не может дистанцироваться от поражения своей партии.

Во время монолога ведущий также обвинил Трампа в расколе американского общества. Свою критику он сопроводил шутками о политической карьере президента и его предполагаемом состоянии.

«Возьми эти миллиарды долларов в криптовалюте, купи остров. Может быть, остров Эпштейна?» — иронично предложил телеведущий.

Киммел также ответил на выпады со стороны Белого дома. Ранее представитель администрации назвал комика бездарным неудачником, обвинив его в распространении лжи и падении телевизионных рейтингов.

Телеведущий заметил, что после поражения республиканцев на выборах подобные обвинения звучат особенно неудачно. Он также посмеялся над тем, что администрация уже не впервые использует практически одинаковые формулировки в его адрес.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп признался в неожиданности результатов промежуточных выборов в Конгресс США. В интервью Fox News американский лидер заявил, что рассчитывал на более успешное выступление республиканцев. При этом он связал неудачу партии в том числе с военной кампанией против Ирана, но подчеркнул, что не считает свои решения ошибочными.