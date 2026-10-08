Всё натуральное: Бен Аффлек раскрыл правду о пикантной сцене в душе в фильме «Исчезнувшая»

Бен Аффлек заявил, что в откровенной сцене из фильма «Исчезнувшая» не прибегал ни к каким ухищрениям и снимался без интимной накладки. Об этом актёр рассказал в интервью изданию Variety.

После премьеры картины зрители засомневались в увиденном. В сцене в душе, где Аффлек появился полностью обнажённым, многие заподозрили использование протеза или подмену дублёром — слишком уж эффектным показался кадр. Спор длился несколько лет.

Сам актёр уверяет, что был честен с публикой.

«Я не носил никаких протезов. Единственный раз, когда я воспользовался накладкой, — это в фильме «Смерть супермена». И это был нос», — объяснил он.

По его словам, никаких дополнительных уловок на съёмках «Исчезнувшей» не применялось.

«Исчезнувшая» — остросюжетная драма Дэвида Финчера, вышедшая на экраны в 2014 году и основанная на романе Гиллиан Флинн, которая сама адаптировала книгу для сценария. Бен Аффлек и Розамунд Пайк исполняют роли супругов Данн, чей брак превращается в поле битвы после загадочного исчезновения жены. Картина исследует природу медийного суда, иллюзорность идеальных отношений и тонкую грань между любовью и манипуляцией. Лента удостоилась высокой оценки критиков и была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль».

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