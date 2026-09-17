«Все навалимся, прекрати переговоры»: Захарова рассказала, как Киев вынудили отказаться от мира в 2022 году
Захарова: Запад в 2022 обещал Зеленскому «блицкриг», чтобы сорвать переговоры
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Западные страны могли пообещать Зеленскому быстрый военный успех, чтобы убедить Киев отказаться от продолжения стамбульских переговоров в 2022 году. Такую версию озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Я думаю, что они просто пообещали Зеленскому вот такой блицкриг: мол, все навалимся, поможем, главное, прекрати вести те самые стамбульские переговоры», — сказала дипломат.
По словам Захаровой, тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон и другие западные политики выступили против подписания обсуждавшихся договорённостей и убедили Киев сделать ставку на продолжение боевых действий. Сам Джонсон ранее отрицал, что именно он сорвал переговорный процесс.
Ранее Мария Захарова рассказала, как Киев подделывал «доказательства» событий в Буче. По её словам, за погибших «мирных жителей» власти Незалежной пытаются выдать погибших военнослужащих, в том числе боевиков «Азова»*.
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