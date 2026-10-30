«Всё подготовлено на высоком уровне»: Украинский омбудсмен оценил гуманитарную миссию в Алешках

Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области подготовлена на высоком уровне. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, который вместе с российской коллегой Яной Лантратовой прибыл в город для доставки помощи местным жителям и организации добровольной эвакуации. Слова омбудсменов передаёт корреспондент Life.ru с места событий.

Лубинец высоко оценил организацию гуманитарной миссии в Алешках. Видео © Life.ru

Лубинец высоко оценил организацию российской стороны: он рассказал, что прибыл вчера и сразу заявил, что всё организовано максимально профессионально, поблагодарив российскую сторону за подготовку на профессиональном уровне.

«Я прибыл вчера вечером, сразу мы провели техническую встречу с Яной Валерьевной. На мой взгляд, всё организовано максимально профессионально», — отметил Лубинец.

Лантратова добавила, что изначально планировалось приехать на больших комфортабельных автобусах, но с учётом технических возможностей, трассы и качества дороги пришлось подумать о безопасности людей, поэтому решили использовать автобусы поменьше — на 30 человек, чтобы всё прошло безопасно.

Предусмотрели и резервные автобусы на случай, если людей окажется больше или среди них будет много лежачих. По её словам, всё проходит в штатном режиме, никто никому не мешает, обстановка конструктивная и открытая. Лубинец также отметил помощь Мелании Трамп и её команды.

Ранее Life.ru сообщал, что жители Алешек начали садиться в автобусы гуманитарной колонны. По словам Лантратовой, возможность добровольно выехать из города предоставляется всем желающим. Людей планируется доставить на территории России и Украины.