Все пострадавшие при атаке дронов на Омск 24 октября выписаны из больниц

Жителей Омска, пострадавших во время атаки беспилотников 24 октября, выписали из медицинских учреждений. По оценке врачей, угрозы их здоровью больше нет. Об этом сообщил губернатор области Виталий Хоценко.

Все пострадавшие завершили лечение в стационарах и смогли вернуться домой. Медики оценили их состояние как не вызывающее опасений.

«Омичи, пострадавшие 24 октября во время вражеской атаки БПЛА на Омск, выписаны из медицинских учреждений. По оценке врачей, их здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.