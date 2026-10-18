«Всё происходит наоборот»: Лавров раскритиковал реализацию мирного плана Трампа по Газе

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа спустя год после его представления так и не был реализован в полной мере. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Бахрейне.

«Год прошёл, план Трампа, к сожалению, остаётся на бумаге. Те параметры, которые были изложены в той резолюции, в плане Трампа, относительно того, как осуществляется контроль в секторе Газа, не уважаются. И всё происходит совсем наоборот», — подчеркнул глава российской дипломатии.

По оценке Лаврова, фактическое положение дел в палестинском анклаве не соответствует положениям американской инициативы. В частности, министр обратил внимание на невыполнение договорённостей о порядке управления территорией.

Заявление прозвучало 18 октября по итогам девятого министерского заседания Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Встреча проходила в столице Бахрейна Манаме.

«Поэтому мы договорились сегодня продолжать добиваться справедливости для палестинского народа в рамках наших дальнейших совместных действий в ООН», — добавил Лавров.

Представленный осенью 2025 года план Трампа предусматривает прекращение боевых действий, восстановление сектора Газа и создание переходной системы управления с международным участием.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац представил на заседании правительства сценарий, по которому армия готовится к полномасштабной операции на Западном берегу, если силы ПНА или связанная с ней «Танзим» выступят с оружием против израильтян. В таком случае ПНА будет объявлена война и начнётся полномасштабное наступление.