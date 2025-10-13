Лавров оценил мирный план Трампа по Газе: Лучшее, что есть на столе переговоров

Предложенная президентом США Дональдом Трампом формула мира — лучшее из того, что есть на столе переговоров. Полностью палестинский вопрос она не решает, но снимает самые острые гуманитарные нагрузки жителей Газы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с арабскими журналистами.

По словам министра, ключевой задачей теперь является не только реализация достигнутых договорённостей, но и недопущение срывов и повторных вспышек насилия. Важно сосредоточиться на строгом исполнении согласованного курса, чтобы добиться стойкого результата, а не временного успокоения.

Он добавил, что РФ искренне желает, чтобы встреча в Шарм-эш-Шейхе по вопросам урегулирования в Газе принесла мир в эти края.

Ранее палестинское движение ХАМАС начало освобождать заложников, которых два года продержали в Газе. Речь идёт о 20 людях. Американский президент посетил израильский парламент и официально заявил там, что война закончена.