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Опубликовано 26 октября, 16:16

«Все равны перед законом»: Автоэксперт заступился за водителей со стажем менее трёх лет

Автоэксперт Ольшанский назвал пиаром новые инициативы по ПДД

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DexonDee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DexonDee

Новые инициативы по регулированию дорожного движения — это пиар, а не необходимость. Так считает вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. По его мнению, действующие правила вполне сбалансированы, а постоянные правки только вносят путаницу.

Главный аргумент эксперта — равенство перед законом. Он напомнил о Конституции, согласно которой все равны независимо от социального и материального положения.

«Не может быть такого, чтобы человек, купивший дорогую мощную машину, имел меньше прав, чем тот, кто купил маленькую машину», — приводит НСН его слова.

Категории транспорта, по его словам, уже определены: легковые автомобили, грузовики, автобусы и так далее. Дробить их дальше нет смысла. Это лишь усложнит и без того непростую систему.

Отдельно Ольшанский прошёлся по частоте изменений. Он считает, что КоАП и ПДД превращают в «лоскутное одеяло». Ни одна сфера в России не меняется так быстро, как законодательство о дорожном движении. При этом действующие нормы эксперт называет хорошими.

Стаж, по его мнению, не гарантирует аккуратности. Водитель с одним днём за рулём может оказаться внимательнее того, кто за рулём десять лет, если второй нервный, невнимательный или даже выпивший. Поэтому оценивать нужно поведение, а не формальный опыт.

Ольшанский также напомнил о презумпции невиновности. Он исходит из того, что преподаватели автошкол и сотрудники ГАИ, принимавшие экзамены, — порядочные люди.

«Если человек получил права, к нему не должно быть претензий», — подытожил собеседник издания.

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Ранее сообщалось, что НАС предложил запретить новичкам ездить на авто мощнее 150 л. с. первые три года. Общественники считают, что мощные автомобили представляют повышенную опасность в руках неопытных водителей.

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Дарья Нарыкова
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