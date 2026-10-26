«Все равны перед законом»: Автоэксперт заступился за водителей со стажем менее трёх лет
Автоэксперт Ольшанский назвал пиаром новые инициативы по ПДД
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Новые инициативы по регулированию дорожного движения — это пиар, а не необходимость. Так считает вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. По его мнению, действующие правила вполне сбалансированы, а постоянные правки только вносят путаницу.
Главный аргумент эксперта — равенство перед законом. Он напомнил о Конституции, согласно которой все равны независимо от социального и материального положения.
«Не может быть такого, чтобы человек, купивший дорогую мощную машину, имел меньше прав, чем тот, кто купил маленькую машину», — приводит НСН его слова.
Категории транспорта, по его словам, уже определены: легковые автомобили, грузовики, автобусы и так далее. Дробить их дальше нет смысла. Это лишь усложнит и без того непростую систему.
Отдельно Ольшанский прошёлся по частоте изменений. Он считает, что КоАП и ПДД превращают в «лоскутное одеяло». Ни одна сфера в России не меняется так быстро, как законодательство о дорожном движении. При этом действующие нормы эксперт называет хорошими.
Стаж, по его мнению, не гарантирует аккуратности. Водитель с одним днём за рулём может оказаться внимательнее того, кто за рулём десять лет, если второй нервный, невнимательный или даже выпивший. Поэтому оценивать нужно поведение, а не формальный опыт.
Ольшанский также напомнил о презумпции невиновности. Он исходит из того, что преподаватели автошкол и сотрудники ГАИ, принимавшие экзамены, — порядочные люди.
«Если человек получил права, к нему не должно быть претензий», — подытожил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что НАС предложил запретить новичкам ездить на авто мощнее 150 л. с. первые три года. Общественники считают, что мощные автомобили представляют повышенную опасность в руках неопытных водителей.