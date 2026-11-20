Украинская промышленность пришла в упадок задолго до ответных ударов России. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью сербскому режиссёру Эмиру Кустурице.

Глава государства напомнил, что после распада Советского Союза Украина лишилась целого ряда отраслей, которые прежде занимали важное место в её экономике. В частности, речь идёт о судостроении, авиастроении и ракетостроении.

«Что получилось после развала СССР и приобретения независимости Украиной? Она утратила судостроение, авиастроение, ракетостроение. Практически произошла и депопуляция, и деиндустриализация. Всё развалилось», — заявил президент.

Путин отдельно подчеркнул, что описанные им процессы начались задолго до нынешнего вооружённого конфликта, а не стали следствием последних российских ударов по украинской территории.

«И не сейчас, не в последние недели под ответными ударами российских ракетных войск. Нет, оно само по себе развалилось», — отметил российский лидер.

Причиной происходившего президент назвал приход к власти на Украине националистов, а не патриотов страны. По его оценке, Украину используют для противостояния с Россией, чтобы ослабить и подчинить РФ.

Заявления прозвучали в интервью для документального фильма «Наше крещение. Предстоятель», снятого Эмиром Кустурицей к 80-летию патриарха Кирилла.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин заявил о тяжёлых последствиях ответных ударов России для металлургической промышленности Украины. На заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент говорил, что Москва начала наносить удары по объектам, имеющим значение для украинской экономики. По его оценке, в результате Украина фактически лишилась металлургической отрасли.