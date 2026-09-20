Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов назвал «глупым и русофобским» обращение главы дипломатии ЕС Каи Каллас по выборам в Госдуму. Свою оценку он дал в комментарии РИА «Новости».

Речь идёт о призыве к странам Евросоюза не признавать результаты голосования в России. О рассылке соответствующего циркуляра ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда русофобы заявляют, что они что-то не признают, то это доказывает, что всё реализовывается правильно и согласно закону. Глупое и русофобское заявление Каллас тому пример», — сказал Рогов.

По его словам, европейские чиновники, подобные Каллас, не признают российские законы, а остальные заявления являются следствием этой позиции.

«Всё что делается по закону, они признавать не хотят, так как привыкли добиваться своего путём обмана и лицемерия», — добавил Рогов.

Ранее Life.ru сообщал о циркуляре Каллас по выборам в Госдуму. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, глава дипломатии ЕС разослала странам объединения обращение о непризнании результатов голосования ещё до завершения выборов.