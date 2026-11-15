Все российские министры получили прививки от гриппа, заявили в Минздраве
Мурашко сообщил о вакцинации всех российских министров от гриппа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Все министры российского правительства прошли вакцинацию против гриппа. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
По словам руководителя ведомства, к прививочной кампании присоединились даже те чиновники, которые сначала откладывали процедуру. Ранее основная часть кабинета министров уже сделала прививки, а оставшиеся несколько человек завершили вакцинацию позднее.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев также сообщил, что позаботился о профилактике заранее. Он рассказал, что поставил прививку около двух недель назад, последовав рекомендациям медиков.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, сообщил, что записался на вакцинацию. По его словам, необходимые условия для проведения процедуры организованы непосредственно в медицинском пункте.
Ранее Life.ru рассказывал о ситуации с распространением гриппа в России и ходе прививочной кампании. По данным Роспотребнадзора, к тому времени вакцинацию прошли уже 40,4 миллиона россиян. При этом работодателям рекомендовали организовывать прививки для сотрудников, чтобы снизить риск массового распространения инфекции в трудовых коллективах.