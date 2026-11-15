Все министры российского правительства прошли вакцинацию против гриппа. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам руководителя ведомства, к прививочной кампании присоединились даже те чиновники, которые сначала откладывали процедуру. Ранее основная часть кабинета министров уже сделала прививки, а оставшиеся несколько человек завершили вакцинацию позднее.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев также сообщил, что позаботился о профилактике заранее. Он рассказал, что поставил прививку около двух недель назад, последовав рекомендациям медиков.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, сообщил, что записался на вакцинацию. По его словам, необходимые условия для проведения процедуры организованы непосредственно в медицинском пункте.