«Всё сгорело»: Раненую из Алёшек на тачке везли в больницу из-за подрыва скорой

Раненую жительницу Алёшек Светлану Попову пришлось доставлять в больницу на небольшой хозяйственной тачке. В женщина рассказала, что приехавшая за ней скорая подорвалась на мине при въезде во двор и не смогла её забрать.

По словам Поповой, осколок попал ей в спину. Самостоятельно добраться до больницы она не могла: медицинское учреждение находилось далеко, а ходить ей было тяжело.

«А меня на маленькую мусорную тачку посадили, я скрюченная сидела, и вот привезли в больницу», — вспомнила женщина беседе с TАСС.

После лечения в Алёшкинской центральной районной больнице Попову эвакуировали в пункт временного размещения в Херсонской области. Она также рассказала, что её жильё в девятиэтажном доме сгорело в результате атак ВСУ. С собой удалось забрать лишь вещи, собранные в спешке.

«Ничего нет, всё сгорело», — сказала Попова.

Ранее Life.ru рассказывал, что в больницу Алёшек доставили продукты и медикаменты после разминирования дороги. По словам регионального детского омбудсмена Ирины Кравченко, расчистка маршрута частично облегчила положение жителей, однако безопасное транспортное сообщение полностью восстановлено не было.