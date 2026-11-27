Все упитанные, кроме одного: В СПЧ рассказали о братьях и сёстрах погибшей в Вологде девочки
Член СПЧ Ахмедова: Один ребёнок из вологодской семьи страдает от низкой массы
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У семерых детей из многодетной семьи в Вологде, где пятилетняя девочка умерла от истощения, не обнаружили проблем со здоровьем. Ещё у двоих выявили лишь признаки простуды, а дефицит массы тела зафиксировали у одного мальчика. Об этом сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова со ссылкой на собственный источник.
По её информации, единственным ребёнком с признаками истощения среди десяти обследованных остаётся мальчик, попавший в реанимацию. В ближайшее время его планируют перевести в отдельную палату.
Ахмедова отметила, что остальные дети выглядят упитанными. При этом она выразила недоумение по поводу столь существенной разницы в состоянии здоровья братьев и сестёр, проживавших в одной квартире площадью около 50 квадратных метров.
Член СПЧ заметила, что старшие дети имели возможность помогать родителям кормить младших, однако почему в одной семье одни несовершеннолетние не испытывали проблем с питанием, а другие оказались в состоянии тяжёлого истощения, пока неизвестно. Ответы на эти вопросы должно дать следствие.
Ранее Life.ru сообщал, что родителям погибшей от истощения девочки в Вологде грозит длительное лишение свободы, вплоть до пожизненного срока для отца. По данным прокуратуры, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего. Следователи также расследуют возможную халатность должностных лиц, которые должны были контролировать условия проживания детей.