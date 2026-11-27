У семерых детей из многодетной семьи в Вологде, где пятилетняя девочка умерла от истощения, не обнаружили проблем со здоровьем. Ещё у двоих выявили лишь признаки простуды, а дефицит массы тела зафиксировали у одного мальчика. Об этом сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова со ссылкой на собственный источник.

По её информации, единственным ребёнком с признаками истощения среди десяти обследованных остаётся мальчик, попавший в реанимацию. В ближайшее время его планируют перевести в отдельную палату.

Ахмедова отметила, что остальные дети выглядят упитанными. При этом она выразила недоумение по поводу столь существенной разницы в состоянии здоровья братьев и сестёр, проживавших в одной квартире площадью около 50 квадратных метров.

Член СПЧ заметила, что старшие дети имели возможность помогать родителям кормить младших, однако почему в одной семье одни несовершеннолетние не испытывали проблем с питанием, а другие оказались в состоянии тяжёлого истощения, пока неизвестно. Ответы на эти вопросы должно дать следствие.