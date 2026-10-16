Никакие новые поставки западного оружия и другая помощь Киеву уже не способны изменить ход боевых действий в пользу Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в опубликованном в соцсети X видеообращении.

По оценке американского военного, Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для достижения своих целей. Он убеждён, что дальнейшая поддержка Украины со стороны США и Европы не сможет изменить соотношение сил на фронте.

«Прекращая поддержку, мы не обрекаем Украину на поражение, потому что всё уже кончено», — заявил Дэвис.

Ответственность за сложившуюся ситуацию отставной офицер возложил на западных политиков. В их числе он назвал бывших премьер-министров Великобритании Бориса Джонсона и Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. При этом значительную долю вины Дэвис отводит самому главарю киевского руководства Владимиру Зеленскому.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что неудачи ВСУ на поле боя должны стать для Киева поводом вернуться к переговорам. Постпред РФ при ООН Василий Небензя также обращал внимание на потери украинских подразделений и снижение их боеспособности.

Ранее Life.ru сообщал о резкой реакции Зеленского на призывы депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* пойти на компромисс с Россией. Парламентарий предложил открыто обсудить с украинцами условия возможного мирного соглашения, включая отказ от вступления в НАТО. Экс-комик выступил против подобных уступок, заявив, что сдача государственных интересов приведёт к тому, что Украину «сломают».

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