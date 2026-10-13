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Опубликовано 13 октября, 06:43

Все виды пенсий в ноябре выплатят досрочно из-за Дня народного единства

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Социальный фонд России сообщил о досрочном перечислении пенсий в ноябре из-за праздничного дня. Изменения коснутся страховых, социальных, накопительных пенсий, а также выплат по старости и инвалидности, сообщили РИА «Новости» в Соцфонде.

Перенос затронет получателей, которым деньги обычно поступают в праздничный день. В частности, пенсии гражданам, получающим их на банковские карты 4 ноября, перечислят накануне.

После завершения праздничных дней выплаты продолжатся в обычном порядке. Таким образом, получателям не потребуется самостоятельно оформлять перенос даты или обращаться в Социальный фонд.

Изменения возможны и при получении пенсии через почтовые отделения. В некоторых регионах доставку денег начнут раньше, почтальоны смогут разносить выплаты уже 3 ноября. При этом доставка пенсий через почту будет продолжаться до 25 ноября.

Досрочно перечислят не только саму пенсию. Если вместе с ней гражданин получает другие выплаты, их также переведут автоматически.

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Ранее Life.ru писал, что страховые пенсии в России проиндексируют два раза в 2027 году. Первую индексацию страховых пенсий намечено провести с 1 февраля — на 6,8%, исходя из ожидаемой инфляции за 2026 год. С 1 апреля выплаты планируют дополнительно увеличить на 3,3%.

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Артур Лапсаков
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