«Всё время обороняются»: Аршавин назвал две самые безнадёжные команды РПЛ
Аршавин считает, что «Факел» и «Родина» выглядят безнадёжно в РПЛ
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Андрей Аршавин назвал «Факел» и «Родину» самыми безнадёжными командами нынешнего чемпионата России. Такую оценку бывший футболист сборной России дал в эфире программы «Все на Матч!». Больше всего Аршавина беспокоит игра воронежцев в атаке.
«Факел» хорошо обороняется, но не может забить, редко доходя до ворот. Они всё время обороняются — рано или поздно им забивают», — объяснил он.
После девяти туров «Факел» с тремя очками занимает последнее, 16-е место в РПЛ. У «Родины» пять очков и 15-я строчка. В следующем туре воронежский клуб примет «Локомотив», а «Родина» сыграет на выезде с ЦСКА.
Ранее Life.ru рассказывал, как «Факел» уступил «Спартаку» в девятом туре: единственный гол воронежцы пропустили в добавленное время.
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