«Всё время обороняются»: Аршавин назвал две самые безнадёжные команды РПЛ

Андрей Аршавин назвал «Факел» и «Родину» самыми безнадёжными командами нынешнего чемпионата России. Такую оценку бывший футболист сборной России дал в эфире программы «Все на Матч!». Больше всего Аршавина беспокоит игра воронежцев в атаке.

«Факел» хорошо обороняется, но не может забить, редко доходя до ворот. Они всё время обороняются — рано или поздно им забивают», — объяснил он.

После девяти туров «Факел» с тремя очками занимает последнее, 16-е место в РПЛ. У «Родины» пять очков и 15-я строчка. В следующем туре воронежский клуб примет «Локомотив», а «Родина» сыграет на выезде с ЦСКА.