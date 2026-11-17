Все поезда «Таврия», задерживавшиеся из-за ограничения движения по Крымскому мосту после атакки ВСУ, прибыли на станцию Керчь-Южная Новый парк. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Железнодорожное движение по мосту возобновлено. Первым после открытия переправы отправился поезд № 92/91 Москва — Керчь: он выехал со станции Тамань в 13:04. По данным перевозчика, остальные поезда «Таврия» на 17 ноября и последующие дни планируется отправлять по расписанию, время отправления не изменится.

Кроме того, согласно расписанию ходят автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей прямо до Керчи, напомнили местные власти.

Напомним, 16 и 17 ноября Крымский мост подвергся двум атакам украинских беспилотников, в результате которых были повреждены его конструкции. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Власти заверяют, что мост будет восстановлен, а транспортное сообщение с полуостровом обеспечено. Life.ru уже писал, что движение поездов по Крымскому мосту начали возобновлять. Первым движение продолжил состав «Таврия» № 92/91 сообщением Москва — Керчь. Поезд отправился со станции Тамань в 13:04 по московскому времени.