Развитие взаимовыгодных отношений между Россией и США будет зависеть от благоразумия американской стороны. Такое мнение высказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью ТАСС.

По словам руководителя региона, Москва открыто обозначает свою позицию по вопросам взаимодействия с Вашингтоном. Пушилин считает, что российская сторона предлагает партнёрам понятные условия для выстраивания отношений.

При этом дальнейшее развитие сотрудничества, по его оценке, во многом зависит от решений американских властей. Именно от готовности Вашингтона к конструктивному взаимодействию будет зависеть возможность достижения взаимовыгодных договорённостей.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся контактов Москвы и Вашингтона по политическим и экономическим вопросам. Одной из наиболее обсуждаемых тем остаётся санкционная политика США в отношении России.

Ранее Life.ru сообщал, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев анонсировал продолжение экономического диалога России и США. По его словам, Москва и Вашингтон намерены развивать совместные проекты и усилия по урегулированию конфликтов, несмотря на критику со стороны противников такого сотрудничества.