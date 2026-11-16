Находящийся под стражей в США бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро передал привет России. Об этом на форуме в Москве заявила Таня Валентина Диас — зампредседателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы по международным делам.

«Также шлёт приветствие этой стране, которая всегда была братской и солидарной», — сказала Диас.

Напомним, американские военные захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес в Венесуэле 3 января 2026 года и вывезли их в Нью-Йорк. В США Мадуро предъявили обвинения в нарко-терроризме и наркотрафике; он вину не признал. Обязанности президента Венесуэлы после его задержания исполняет бывший вице-президент Дельси Родригес. Глава МИД России Сергей Лавров потребовал освободить Мадуро и его супругу. Дипломат подчеркнул, что подобный силовой захват президента суверенной страны — это немыслимое нарушение всех международных норм.