«Всегда говорил правду»: Каким был погибший генерал Антон Грунис, докладывавший Путину о Константиновке

Герой России, командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Антон Грунис с позывным Грозный погиб в зоне СВО. Об этом сообщила военкор Анастасия Кашеварова.

«Грозный» всегда говорил правду на всех совещаниях. Это был настоящий офицер, который выступал против левых отчётов», — написала Кашеварова.

Она рассказала, что на одном из совещаний во время дискуссии Грунис буквально прорвал пальцем карту. Комбриг особенно жёстко реагировал на ошибки, которые могли приводить к потерям среди бойцов.

Напомним, о смерти Антона Груниса стало известно сегодня, 16 сентября. Генерал-майор занимал должность командира 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, он был одним из самых уважаемых офицеров.