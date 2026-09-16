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Опубликовано 16 сентября, 11:39

«Всегда говорил правду»: Каким был погибший генерал Антон Грунис, докладывавший Путину о Константиновке

Кашеварова: Грунис был настоящим офицером, выступающим против «левых» отчётов

Обложка © руни.рф

Обложка © руни.рф

Герой России, командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Антон Грунис с позывным Грозный погиб в зоне СВО. Об этом сообщила военкор Анастасия Кашеварова.

«Грозный» всегда говорил правду на всех совещаниях. Это был настоящий офицер, который выступал против левых отчётов», — написала Кашеварова.

Она рассказала, что на одном из совещаний во время дискуссии Грунис буквально прорвал пальцем карту. Комбриг особенно жёстко реагировал на ошибки, которые могли приводить к потерям среди бойцов.

Кто такой генерал Антон Грунис: биография, награды и путь от Казани до Константиновки
Кто такой генерал Антон Грунис: биография, награды и путь от Казани до Константиновки

Напомним, о смерти Антона Груниса стало известно сегодня, 16 сентября. Генерал-майор занимал должность командира 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, он был одним из самых уважаемых офицеров.

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Александра Мышляева
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