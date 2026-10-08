Владимир Зеленский ещё с молодости привык считать себя человеком, которому неизменно сопутствует удача, и именно этим может объясняться его чрезмерная самоуверенность. Такое мнение высказал украинский режиссёр и телеведущий Юрий Кот в беседе с NEWS.ru.

По словам собеседника издания, убеждённость в исключительном везении Зеленского разделяли и близкие к нему люди. Они были уверены, что даже в самой сложной ситуации ему удастся избежать неприятностей. Со временем подобное отношение могло сформировать у политика ощущение собственной неуязвимости.

«У Зеленского есть особенность. Считается, что он удачливый, фартовый. Его окружение верит, что, какая бы засада ни происходила, Зеля всегда будет на фарте. Фартовость, я думаю, и дала ему такую самоуверенность», — рассказал Кот.

Режиссёр знаком с Зеленским ещё со времён его работы на телевидении. В конце 1990-х будущий политик начинал карьеру шоумена на украинском канале «Интер», где долгое время трудился и сам Кот. По его воспоминаниям, тогда главным стремлением Зеленского были деньги и известность.

Собеседник издания считает, что уверенность в собственной удачливости впоследствии отразилась и на политическом поведении бывшего артиста. По мнению режиссёра, такая черта характера повлияла на манеру управления страной.

Кот также вспоминал о завистливости Зеленского. В частности, он рассказал, как однажды получил телевизионную награду, тогда как его знакомый остался без премии. По словам режиссёра, тот воспринял произошедшее крайне болезненно.

Кроме того, деятель культуры высказал мнение, что Зеленский не вполне осознаёт происходящие вокруг него события. Кот связал это с предполагаемой зависимостью политика от запрещённых веществ, которая, по утверждению собеседника, возникла ещё в молодости.

Ранее Life.ru рассказывал, как бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обратила внимание на изменения в отношении европейских политиков к его поведению. Она утверждала, что в ЕС начали замечать проблемы, которые прежде предпочитали игнорировать. По словам экс-сотрудницы, украинский политик нередко перекладывал ответственность за неудачи на других, включая западных партнёров, беженцев и журналистов. Мендель также связывала изменение позиции европейских лидеров с трудностями дальнейшего финансирования Киева.